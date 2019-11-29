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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Туман и безветрие — причины высокого уровня загрязнения воздуха в Бишкеке

Сложившиеся метеорологические условия способствуют повышению уровня загрязнения воздуха. Об этом на круглом столе сообщила начальник управления наблюдений за загрязнением природной среды агентства по гидрометеорологии МЧС КР Людмила Нышанбаева.

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Она отметила, что сегодня в столице наблюдается повышенное загрязнение вредными веществами, такими как мелкодисперсные частицы PM 2.5, диоксид азота, оксид азота и другие.

«Этому также способствуют сложившиеся метеорологические условия в последние дни: туман и безветрие не дают рассеиваться загрязняющим веществам», — сообщила она.

Людмила Нышанбаева добавила, что агентство проводит замеры по девяти загрязняющим веществам.

«В городе установлено восемь станций, одна из них работает в автоматическом режиме, семь — в дискретном (ручном). На последних каждые три часа делаются замеры и доставляются в лабораторию для проведения анализа», — добавила она.

По ее словам, при составлении программ наблюдения агентство ориентируется на выбросы, которые есть в городе, их источники: выхлопные газы от автотранспорта, ТЭЦ, отопление частного сектора, а также на физико-географическое положение Кыргызстана, где от природы есть пыль.
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