00:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дело энергетиков. Ольгу Лаврову привлекли за два дня до окончания следствия

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

Адвокат бывшего министра финансов Дастан уулу Улан отметил, что Ольга Лаврова, будучи главой профильного ведомства, подписывая кредитный договор с «Эксимбанком» КНР, лишь выполняла свои полномочия и обязанности.

«Распоряжением правительства КР от 10 сентября 2013 года министр финансов Ольга Лаврова была уполномочена от имени правительства подписать договор с Экспортно-импортным банком КНР. В соответствии с Конституцией и конституционным Законом «О правительстве КР» постановления и распоряжения кабинета министров обязательны для исполнения. Это распоряжение правительства до сих пор действует и никем не отменено», — подчеркнул адвокат.

Дастан уулу Улан отметил, что из всех обвиняемых по данному уголовному делу только Ольгу Лаврову обвиняют по статье «Злоупотребление должностным положением» (остальным подсудимым инкриминируется коррупция).

«Ольга Лаврова была назначена министром финансов 6 сентября 2012 года, в 2013-м ее отставка была принята», — добавил он.

По мнению Дастан уулу Улана, Ольгу Лаврову добавили в подсудимые с единственной целью — для состоятельности списка обвиняемых по этому делу.

«Решение о привлечении Ольги Лавровой было принято за два дня до окончания следствия», — сказал адвокат.

Гособвинение просит приговорить экс-министра финансов Ольгу Лаврову к семи годам и шести месяцам лишения свободы и взять под стражу в зале суда.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1791
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Руководитель проекта рассказал о стоимости плоскогубцев
Дело энергетиков. Ольга Лаврова отказалась выступать в прениях
Дело энергетиков. На очной ставке Сапар Исаков не узнал Жолдошбека Назарова
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину
Правительство Китая запретило представителям СМЕС встречаться с депутатами
Дело энергетиков. Сапар Исаков опровергает переговоры с ТВЕА в 2010 году
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О чем молчали депутаты Жогорку Кенеша
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Группа чиновников получила откаты на миллионы
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутат рассказал, о чем его просили чиновники
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель о недостаточном опыте ТВЕА
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Пересмотр дела Текебаева. Алмазбек Атамбаев встречался с Леонидом Маевским Пересмотр дела Текебаева. Алмазбек Атамбаев встречался с Леонидом Маевским
Бизнес
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 70&nbsp;процентов скидки на&nbsp;золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
28 ноября, четверг
23:51
Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android — Huawei MatePad Pro Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android...
23:32
Кыргызстанка пойдет под суд в России за попытку подкупа служащего МВД
23:04
Сексуальный боец из ММА: россиянка, покоряющая мир смешанных единоборств
22:41
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
21:51
Более 120 килограммов насвая пытался провезти кыргызстанец в Россию