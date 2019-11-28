Дело энергетиков. Ольгу Лаврову привлекли за два дня до окончания следствия

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

Адвокат бывшего министра финансов Дастан уулу Улан отметил, что Ольга Лаврова, будучи главой профильного ведомства, подписывая кредитный договор с «Эксимбанком» КНР, лишь выполняла свои полномочия и обязанности.

«Распоряжением правительства КР от 10 сентября 2013 года министр финансов Ольга Лаврова была уполномочена от имени правительства подписать договор с Экспортно-импортным банком КНР. В соответствии с Конституцией и конституционным Законом «О правительстве КР» постановления и распоряжения кабинета министров обязательны для исполнения. Это распоряжение правительства до сих пор действует и никем не отменено», — подчеркнул адвокат.

Дастан уулу Улан отметил, что из всех обвиняемых по данному уголовному делу только Ольгу Лаврову обвиняют по статье «Злоупотребление должностным положением» (остальным подсудимым инкриминируется коррупция).

«Ольга Лаврова была назначена министром финансов 6 сентября 2012 года, в 2013-м ее отставка была принята», — добавил он.

По мнению Дастан уулу Улана, Ольгу Лаврову добавили в подсудимые с единственной целью — для состоятельности списка обвиняемых по этому делу.

«Решение о привлечении Ольги Лавровой было принято за два дня до окончания следствия», — сказал адвокат.

Гособвинение просит приговорить экс-министра финансов Ольгу Лаврову к семи годам и шести месяцам лишения свободы и взять под стражу в зале суда.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.