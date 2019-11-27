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Общество

На остановках Бишкека устанавливают синие бочки. В них песчано-соляная смесь

Возле остановок в Бишкеке устанавливают синие бочки и контейнеры. В них песчано-соляная смесь для подсыпки тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, поручение об их установке дал вице-мэр Мирлан Амантуров для своевременного устранения гололеда и обеспечения безопасности горожан.

«Боксы для дворников будут расположены возле остановочных пунктов до конца зимы. Сейчас их около 80 штук, количество увеличивается», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что горожане также могут пользоваться смесью из бочек при необходимости.
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