На остановках Бишкека устанавливают синие бочки. В них песчано-соляная смесь

Возле остановок в Бишкеке устанавливают синие бочки и контейнеры. В них песчано-соляная смесь для подсыпки тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, поручение об их установке дал вице-мэр Мирлан Амантуров для своевременного устранения гололеда и обеспечения безопасности горожан.

«Боксы для дворников будут расположены возле остановочных пунктов до конца зимы. Сейчас их около 80 штук, количество увеличивается», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что горожане также могут пользоваться смесью из бочек при необходимости.