Дело энергетиков. На единый счет Генпрокуратуры перечислено 100 миллионов сомов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Стало известно, что сегодня, 26 ноября, один из родственников депутата парламента Осмонбека Артыкбаева, который проходит по делу, внес на единый счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов. Эти средства будут направлены на погашение кредита ОАО «Электрические станции», полученного у Эксимбанка.

Мы надеемся, что данный факт будет принят во внимание государственным обвинителем при определении позиции в прениях сторон на суде. Адвокат Рабига Садыкова

Она пояснила, что решения по проекту модернизации теплоцентрали принимались на высшем уровне еще до назначения Осмонбека Артыкбаев министром энергетики. Юрист добавила, что после вступления в должность глава Минэнерго лишь исполнял свои функциональные обязанности.

Более того, Осмонбек Артыкбаев не принимал участия в самой модернизации ТЭЦ Бишкека. Его еще до начала модернизации уволили с поста министра энергетики.

«Всем известно, что свой бизнес Осмонбек Артыкбаев построил еще в 1995 году, до того, как пришел на государственную службу», — напомнила Рабига Садыкова.