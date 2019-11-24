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Общество

Райымбек Матраимов заявил о готовности ответить на вопросы правоохранителей

Бывший заместитель председателя государственной таможней службы Райымбек Матраимов возвращается в Кыргызстан и готов ответить на вопросы правоохранительных органов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице Facebook его брата депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова.

Райымбек Матраимов опровергает информацию, озвученную в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP в его адрес и заявляет, что это дело рук его политических оппонентов.

«Последнее два года некоторые политические силы для очернения меня распространяют слухи, недостоверную информацию. Я надеялся, это прекратится, но это очерняющая акция поднялась на новый уровень. Некоторые журналисты превратились в орудие этих политических сил. Если они вчера указали меня причиной всех экономических проблем, то теперь меня обливают грязью и обвиняют в очень страшных преступлениях», — говорится в заявлении Райымбека Матраимова.

По словам бывшего зампреда ГТС, он находится на заграницей и занимается бизнесом, но готов вернуться.

«Во время моего отсуствия к очернительной акции включили НПО, общественные организации и стали использовать молодежь как орудие в своих политических целях. Вся информация, озвученная в расследовании - неправда, и я готов доказать свою непричастность к этим делам. Я возвращаюсь в страну и готов ответить на все вопросы касающийся меня, в том числе правоохранительных органов», — заявил Райымбек Матраимов.

Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова. 
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