Скандал с контрабандными схемами. На мирную акцию призывают выйти кыргызстанцев

В соцсетях призывают кыргызстанцев выйти на мирный митинг против коррупции.

С инициативой выступили сами активные пользователи. Как уточняется, организаторов у акции нет, никто из участников не преследует политических интересов.

Смотрю на Чили, Гонконг, Боливию, Барселону. Сотни тысяч выходят и протестуют за право жить достойно, за свое будущее. Почему в нас что-то сломалось? Что стало с нашим достоинством? Неудивительно, что на нас плюют и не уважают.



11.30. 25 ноября. Площадь Ала-Тоо. Против коррупции pic.twitter.com/rGtrhd6Aw5 — Azamat Akeneev (@akeneev) November 23, 2019

Многие отмечают свой призыв переживаниями за будущее детей и страны.

В понедельник 25 Ноября в 11.30 свободные граждане Кыргызстана выходят к зданию Парламента, выступая против коррупции, за свое будущее, за будущее наших детей. Приходи, приводи друзей, не молчи, это важно. pic.twitter.com/v07RpeA0rr — Shamil (@shumbro) November 23, 2019

Всё высшее руководство страны, депутаты-вы своровали наше настоящее и воруете будущее у наших детей. Еще про себя я могу стерпеть. Но за будущее детей я буду бороться. Хватит народ держать за дегенератов! #kyrgyzstan #raimgate #раимкамалсын — Jamilya Biialinova (@Jamilya_Bi) November 22, 2019

Пользователи подчеркивают, что хотят жить в республике, в которой нет коррупции, и требуют реакции на расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Недавно дети задавали вопросы, простые и в то же время очень сложные,депутатам ЖК, почти на все им отвечали: изучим. Вряд ли изучат. Но у меня есть ответ почти на каждый вопрос этих детей: «потому что коррупция!»

Я иду на акцию #противкоррупции, https://t.co/u26jwJZ4Qv — A. (@tekimbaeva) November 23, 2019

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Мирная гражданская RE:АКЦИЯ



25.11 в 11:30 на площади Ала-Тоо!



Давайте покажем правительству, что нам не все равно на то, что происходит! ОТСТОИМ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ВМЕСТЕ!



Требуем реакцию на расследование @kloopnews @Azattyk_Radiosu !!! pic.twitter.com/41qSKMDZYM — Ракета Томагавк (@burayalisa) November 23, 2019

Только не надо ограничиваться лайками и репостами !! Это не поможет , надо выйти на улицу и выразить свою гражданскую позицию !!!! Друзья , не оставайтесь в стороне !! Ради будущего нашей страны , мы ещё можем все изменить!!! Вместе мы сила !!! — Dinnur (@Dinnurio5) November 23, 2019

В социальных сетях запустили хэштег #Раимкамалсын #Раимавтюрьму.

Призывы выйти на антикоррупционный марш звучат и из-за рубежа. Гражданский активист Айбек Баратов записал видеообращение к кыргызстанцам.