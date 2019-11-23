Скандал с контрабандными схемами. На мирную акцию призывают выйти кыргызстанцев

В соцсетях призывают кыргызстанцев выйти на мирный митинг против коррупции.
С инициативой выступили сами активные пользователи. Как уточняется, организаторов у акции нет, никто из участников не преследует политических интересов.
Многие отмечают свой призыв переживаниями за будущее детей и страны.
Пользователи подчеркивают, что хотят жить в республике, в которой нет коррупции, и требуют реакции на расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.
В социальных сетях запустили хэштег #Раимкамалсын #Раимавтюрьму.
Призывы выйти на антикоррупционный марш звучат и из-за рубежа. Гражданский активист Айбек Баратов записал видеообращение к кыргызстанцам.