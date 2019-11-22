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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

«Азия Ньюс» должна выплатить вице-премьер-министру 1 миллион сомов

Газета «Азия Ньюс» проиграла суд вице-премьер-министру Женишу Разакову. Об этом 24.kg сообщил главный редактор издания Асланбек Сартбаев.

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По его словам, решение принял Октябрьский районный суд. Председательствующий Чынгыз Адамкулов вынес постановление и признал статью о Разакове, где его называют таджикским шпионом, порочащим честь и достоинство чиновника, необоснованной.

«Суд не выслушал даже наших доводов и вынес постановление о том, чтобы газета дала опровержение и заплатила Женишу Разакову 1 миллион сомов. Мы считаем, что это решение необоснованное, и обжалуем его в вышестоящей инстанции», — сказал Асланбек Сартбаев.

Напомним, что вице-премьер требовал от газеты 10 миллионов сомов за свои поруганные честь и достоинство.

В марте ГКНБ провел проверку компрометирующих публикаций в СМИ в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова. Досудебное производство было возбуждено по статье «Государственная измена». Причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.
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