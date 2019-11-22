Фото дня. Скандально известный Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента КР

Фото из видео пресс-службы президента . Хабибула Абдукадыр на инаугурации Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года

Китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр присутствовал на инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова 24 ноября 2017 года.

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Его имя упоминается в громком расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе из республики миллионов долларов, коррупционных схемах на таможне и чиновниках, причастных к ним.

Хабибула Абдукадыр сидит рядом с братом нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова Чрезвычайным и Полномочным Послом КР на Украине Жусупбеком Шариповым. Недалеко также присутствует Андрей Бельянинов, экс-глава Федеральной таможенной службы России и близкий друг Алмазбека Атамбаева. Сейчас он председатель правления Евразийского банка развития.

Очевидно, что Хабибула Абдукадыр присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя, судя по рядом сидящим.