Главу фирмы «Иска строй» приговорили к семи годам колонии. За мошенничество

Директора строительной фирмы «Иска строй» Нарынбека Сариева приговорили к семи годам колонии. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что Нарынбек Сариев признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Контрабанда». Решение принято Ленинским районным судом Бишкека, однако одна из сторон обжаловала приговор в вышестоящей инстанции.

Напомним, в отношении директора строительной компании «Иска строй» возбудили уголовное дело по мошенничеству. С заявлением в отношении него в правоохранительные органы обратились покупатели жилья, которые заплатили за квартиры в строящемся доме. Одни, заплатив $50 тысяч, получили квартиры без газа, электричества и воды, другие купили квартиры на этажах, которых не существует, а третьи имеют только котлован под дом.