09:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Главу фирмы «Иска строй» приговорили к семи годам колонии. За мошенничество

Директора строительной фирмы «Иска строй» Нарынбека Сариева приговорили к семи годам колонии. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Читайте по теме
От дольщиков «Иска Строй» и «Альянс групп» поступают массовые жалобы

Уточняется, что Нарынбек Сариев признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Контрабанда». Решение принято Ленинским районным судом Бишкека, однако одна из сторон обжаловала приговор в вышестоящей инстанции.

Напомним, в отношении директора строительной компании «Иска строй» возбудили уголовное дело по мошенничеству. С заявлением в отношении него в правоохранительные органы обратились покупатели жилья, которые заплатили за квартиры в строящемся доме. Одни, заплатив $50 тысяч, получили квартиры без газа, электричества и воды, другие купили квартиры на этажах, которых не существует, а третьи имеют только котлован под дом.

Ссылка:
просмотров: 1101
Версия для печати
Материалы по теме
Против гендиректора «Санат Инвест» возбудили уголовное дело о мошенничестве
Минэкономики: Из-за закона о дольщиках пострадает бизнес
Обманутые дольщики. Часто строительные компании являются пустышками
В Кыргызстане около 4 тысяч обманутых дольщиков
История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице
Строительное лобби. Законопроект об обманутых дольщиках вернули с замечаниями
Дольщики митингуют у «Белого дома» и требуют снять с ареста их объекты
Проблемы дольщиков — под защиту государства
В Кыргызстане договоры о долевом участии в строительстве незаконны
От дольщиков «Иска Строй» и «Альянс групп» поступают массовые жалобы
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
20 ноября, среда
09:25
Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг
09:22
В ближайшие два года экономика Кыргызстана будет расти на 3,4 процента в год
09:01
Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов
08:38
Дело Атамбаева. Бывшему президенту не дают свидания с близкими
08:30
Мэрия Бишкека наймет лифтеров для обслуживания подъемников в подземных переходах
19 ноября, вторник
23:53
Смартфон Galaxy Note 10 Plus, посвященный «Звездным войнам», представил Samsung
23:28
Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара