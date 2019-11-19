Взрыв в «Антошке». Сотрудников Госэкотехинспекции привлекут к ответственности

Прокуратура Бишкека зарегистрировала в АИС ЕРПП материалы в отношении должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку в связи с произошедшим пожаром в точке быстрого питания «Антошка». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Проверка прокуратуры показала, что газовые баллоны размещались внутри помещения, что является нарушением правил пожарной безопасности, утвержденных постановлением правительства КР.
«При этом со стороны межрегионального управления ГИЭТБ мер по своевременному выявлению и пресечению нарушений пожарной безопасности по данному объекту не было принято», — отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, выявлено, что точка питания расположена на арендуемой муниципальной территории.
«В 2015 году мэрия выявила факт самовольного увеличения территории, однако нарушения фактически устранены не были», — добавили в Генпрокуратуре.
Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП и направлены в ГУВД Бишкека для организации досудебного производства.
Кроме того, прокуратура Бишкека направила в МРУ ГИЭТБ Бишкека письмо о принятии исчерпывающих мер по обеспечению безопасности граждан на территории столицы, особенно в пунктах общественного питания с массовым скоплением людей.
Напомним, ЧП произошло 8 ноября в центре Бишкека. Погибла одна сотрудница, пострадали 14 человек.