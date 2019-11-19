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Общество

Взрыв в «Антошке». Сотрудников Госэкотехинспекции привлекут к ответственности

Прокуратура Бишкека зарегистрировала в АИС ЕРПП материалы в отношении должностных лиц Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку в связи с произошедшим пожаром в точке быстрого питания «Антошка». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проверка прокуратуры показала, что газовые баллоны размещались внутри помещения, что является нарушением правил пожарной безопасности, утвержденных постановлением правительства КР.

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«При этом со стороны межрегионального управления ГИЭТБ мер по своевременному выявлению и пресечению нарушений пожарной безопасности по данному объекту не было принято», — отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, выявлено, что точка питания расположена на арендуемой муниципальной территории.

«В 2015 году мэрия выявила факт самовольного увеличения территории, однако нарушения фактически устранены не были», — добавили в Генпрокуратуре.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП и направлены в ГУВД Бишкека для организации досудебного производства.

Кроме того, прокуратура Бишкека направила в МРУ ГИЭТБ Бишкека письмо о принятии исчерпывающих мер по обеспечению безопасности граждан на территории столицы, особенно в пунктах общественного питания с массовым скоплением людей.

Напомним, ЧП произошло 8 ноября в центре Бишкека. Погибла одна сотрудница, пострадали 14 человек. 
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