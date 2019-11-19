Осужденный в Алматы экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу этапирован в Кыргызстан

Осужденный за контрабанду Алматинским судом экс-депутат парламента Асылбек Дамирбек уулу этапирован в Кыргызстан. Об этом 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.

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Уточняется, что трое осужденных в Казахстане людей, в числе которых бывший парламентарий, будут отбывать дальнейшее наказание в КР согласно международным договоренностям.

Асылбека Дамирбек уулу признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде» в Алматы. Его осудили на 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 миллионов тенге (около $255 тысяч по текущему курсу).

Напомним, вместе с Дамирбеком Асылбек уулу обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана — 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.