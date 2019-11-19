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Общество

Мастер пейзажей. В Бишкеке открылась выставка Таалайбека Мусурманкулова

В Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась персональная выставка Таалайбека Мусурманкулова «В моем мире».

История живописи масляными красками насчитывает несколько веков. С ее помощью созданы самые знаменитые картины. Но и в наши дни художники используют масло, изобретая новые техники.

У Таалайбека Мусурманкулова масляные краски — любимый материал для творчества. Его картины, будь то пейзажи родного края или городские этюды, поражают сочностью. Полотна со Стамбулом и Санкт-Петербургом можно использовать в путеводителях: художник изобразил почти все их достопримечательности.

Таалайбек Мусурманкулов в основном пишет на пленэре. «Натура — самый лучший учитель. Я одновременно и отдыхаю, и работаю. Природа меня вдохновляет», — отметил художник.

В детстве отец, заметив талант Таалайбека, отдал его в художественную школу при Национальной академии художеств. Уже тогда он побеждал в республиканских конкурсах юных талантов. Затем поступил в саму академию. Сегодня он — член различных творческих союзов Кыргызстана и России.

С 2009 года Таалайбек Мусурманкулов живет в Санкт-Петербурге. В эти дни он приглашает кыргызстанцев увидеть его «мир» в Бишкеке.

Выставка продлится до 1 декабря.
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