В Бишкеке продолжают сносить незаконно установленные объекты

Мэрия Бишкека продолжает сносить незаконно установленные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты Управления землепользования и строительства совместно со специальной командой МП «Тазалык» демонтировали самовольно установленный гараж возле дома № 65 на улице Безымянной.

Для организации пешеходной зоны снесли рекламный щит на перекрестке проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.

Согласно предписанию прокуратуры Ленинского района, владельцу павильона по продаже курицы-гриль на пересечении улиц Токтогула и Акиева выдано уведомление на снос. Объект демонтирован в добровольном порядке.

В мэрии Бишкека напомнили, что в случае самовольного захвата муниципальной земли, несвоевременной оплаты аренды, а также использования не по целевому назначению будут приняты соответствующие меры в рамках правового поля.