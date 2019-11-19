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Общество

В Бишкеке продолжают сносить незаконно установленные объекты

Мэрия Бишкека продолжает сносить незаконно установленные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты Управления землепользования и строительства совместно со специальной командой МП «Тазалык» демонтировали самовольно установленный гараж возле дома № 65 на улице Безымянной.

Для организации пешеходной зоны снесли рекламный щит на перекрестке проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.

Согласно предписанию прокуратуры Ленинского района, владельцу павильона по продаже курицы-гриль на пересечении улиц Токтогула и Акиева выдано уведомление на снос. Объект демонтирован в добровольном порядке.

В мэрии Бишкека напомнили, что в случае самовольного захвата муниципальной земли, несвоевременной оплаты аренды, а также использования не по целевому назначению будут приняты соответствующие меры в рамках правового поля.
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