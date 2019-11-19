Чистая вода. На какие средства построят системы водоснабжения в селах и городах

Пик строительства систем водоснабжения и водоотведения в селах и городах Кыргызстана придется на 2021-й. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. директора департамента развития водоснабжения и водоотведения Госагентства водных ресурсов Сайпидин Момунов.

Он напомнил, что принята Государственная программа развития систем водоснабжения и водоотведения до 2026 года.

«Разработан и утвержден план мероприятий, до конца 2023-го должны обеспечить все села чистой питьевой водой», — отметил Сайпидин Момунов.

По его словам, в республике насчитывается 20 тысяч 812 населенных пунктов, из них 653 села нуждаются в обеспечении чистой питьевой водой.

Обеспеченность сельских населенных пунктов чистой питьевой водой составляет всего 65 процентов.

И. о. главы департамента заявил, что в 2017-2018 годах построены системы в 69 селах страны.

По его данным, для строительства систем привлекаются как средства республиканского бюджета, так и донорские. По линии Всемирного банка выделен $71 миллион. На них системы построят в 117 селах Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

«По линии Азиатского банка развития по первой фазе на кредитные средства в размере $21 миллион хотим покрыть Джалал-Абадскую область — 24 села», — заметил Сайпидин Момунов.

На средства Исламского банка развития и Саудовского фонда ($50 миллионов), а также республиканского бюджета ($10 миллионов) системы питьевого водоснабжения планируют построить в 130 селах Баткенской и Таласской областей.

Азиатский банк развития предоставляет $32 миллиона. На них планируют построить системы в 31 селе Нарынской области.

«Со стороны КНР обещаны грантовые средства в размере $100 миллионов. Их направим на 105 сел Джалал-Абадской области», — подчеркнул чиновник.

Еще $110 миллионов выделит ЕБРР, они пойдут на райцентры и прилегающие села. Ведутся переговоры с другими донорами.

«Привлекаются средства и для городов. В 21 городе из 31 реализуются проекты. 197,2 миллиона евро предоставил ЕБРР, $8 миллионов — Всемирный банк. Из Азиатского банка развития для строительства канализационных очистных сооружений в Балыкчи и Караколе привлекается $74 миллиона. Всего для городов — $279,4 миллиона, для сел — $490 миллионов», — добавил Сайпидин Момунов.

Он пояснил, что построенные системы будут передаваться на баланс местных органов власти, которые будут заниматься их дальнейшей эксплуатацией.