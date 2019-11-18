Цифра дня. 20 миллиардов сомов требуется на строительство школ взамен аварийных

На строительство новых образовательных учреждений взамен аварийных потребуется около 20 миллиардов сомов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, на сегодня в Кыргызстане 198 аварийных школ. Кабмин намерен в ближайшие годы изменить ситуацию. За девять месяцев 2019 года в стране построили 15 школ, рассчитанных на 3 тысячи 339 ученических мест.

На сегодня по статье «Капитальные вложения» строят 134 школы и 26 детских садов. В 60 объектах образования ведется ремонт.

Всего в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 265 общеобразовательных организаций, в которых учатся 1 миллион 268 тысяч 68 учеников.