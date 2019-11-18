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Общество

В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 19 ноября, с 9.00 до 17.00 не будет холодной воды в жилых массивых «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Энесай» и на городских водопроводных сетях.

В связи с отключением воды не будут работать школы № 21, 94.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.
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