В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY» в поддержку детей с гематологическими заболеваниями. Организатором выступил общественный благотворительный фонд Help the children — SKD.

Цель — сбор средств для покупки дорогостоящих препаратов для детской гематологии согласно заявке самого отделения.

В рамках праздника состоится кулинарный поединок «Славный борщевар», на котором три кулинара-любителя сварят суп, а гости смогут отведать его и проголосовать за самый вкусный. Организаторы предусмотрели и развлекательную программу — пройдут забег со сковородой с блинами, конкурс «Скоростная обжорка» и другие.

Отдельная программа ждет и маленьких гостей: аниматоры, воздушные шары, аквагрим. Все будет сопровождаться игрой на баяне, частушками и плясками.

Мероприятие пройдет завтра, 16 ноября, c 12.00 до 16.00 в гольф-клубе «Кленовый лист». Адрес: село Кара Жигач, улица Фрунзе, 1. Стоимость билета — 200 сомов. Его можно приобрести на месте. Все средства пойдут на счет ОБФ для приобретения лекарств.