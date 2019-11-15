18:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»

В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY» в поддержку детей с гематологическими заболеваниями. Организатором выступил общественный благотворительный фонд Help the children — SKD.

Цель — сбор средств для покупки дорогостоящих препаратов для детской гематологии согласно заявке самого отделения.

В рамках праздника состоится кулинарный поединок «Славный борщевар», на котором три кулинара-любителя сварят суп, а гости смогут отведать его и проголосовать за самый вкусный. Организаторы предусмотрели и развлекательную программу — пройдут забег со сковородой с блинами, конкурс «Скоростная обжорка» и другие.

Отдельная программа ждет и маленьких гостей: аниматоры, воздушные шары, аквагрим. Все будет сопровождаться игрой на баяне, частушками и плясками.

Мероприятие пройдет завтра, 16 ноября, c 12.00 до 16.00 в гольф-клубе «Кленовый лист». Адрес: село Кара Жигач, улица Фрунзе, 1. Стоимость билета — 200 сомов. Его можно приобрести на месте. Все средства пойдут на счет ОБФ для приобретения лекарств.
Ссылка:
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане объявляют флешмоб против краж из ящиков для пожертвований
Когда у жизни есть цена. Мама больной девочки обратилась за помощью к президенту
Нужна помощь. Актрисе, сыгравшей Курманджан датку, диагностировали рак
Акция «Улыбка мамы» прошла в детском отделении онкологии
В России погиб боксер из Кыргызстана. Открыт сбор средств на похороны на родине
Раненым спецназовцам нужно дорогостоящее лекарство. Как можно помочь
После пожара мать-одиночка с тремя детьми осталась на улице. Нужна помощь
Девушке диагностировали острый лейкоз. Родственники просят помочь с операцией
Краудфандинговая платформа Hope.kg ищет социальные проекты и партнеров
В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Дело не&nbsp;только в&nbsp;машине. В&nbsp;МИД рассказали, за&nbsp;что уволили Эркина Сопокова Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
15 ноября, пятница
18:16
Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова прошел в Бишкеке Праздничный концерт к 80-летию Суйменкула Чокморова про...
18:04
В Бишкеке пройдет необычное благотворительное мероприятие «БОРЩ PARTY»
17:51
Бишкекчан пригласили на генеральную уборку столицы
17:39
Законы не работают из-за их некачественного обсуждения, считает Жанар Акаев
17:33
Турция депортирует граждан Кыргызстана — членов «Исламского государства»