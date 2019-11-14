Жогорку Кенеш принял бюджет на 2020 год в первом чтении

Депутаты Жогорку Кенеша приняли концепцию бюджета Кыргызстана на 2020-й и прогнозе на 2021-2022 годы. Решение принято сегодня на заседании.

За проект закона проголосовали 107 депутатов, против — 2.

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Напомним, что по проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году предусматриваются в сумме 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона сомов. Дефицит республиканского бюджета на 2020 год составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.

Кроме того, депутаты утвердили поправки в бюджет Кыргызстана на 2019 год.