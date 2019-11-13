Кыргызстанцы не смогут получать визы в Италию, Испанию, Австрию в Бишкеке

С 1 января 2020 года посольство Германии в Кыргызстане прекращает представительство по визовым вопросам для Испании, Италии и Австрии. Об этом говорится в официальном сообщении диппредставительства.

Отмечается, что со следующего года посольство в КР не уполномочено принимать заявления на выдачу виз в эти страны. Это положение касается всех видов поездок и всех видов паспортов (включая дипломатические/служебные). Заявления на получение виз для поездок в Испанию, Италию и Австрию, поданные до 31 декабря 2019 года, будут обработаны посольством.

С 1 января 2020 года на выдачу виз для лиц, направляющихся в Испанию, уполномочено посольство Королевства Испании в городе Нур-Султане (Казахстан). Другой ближайший офис для подачи заявления — визовый центр BLS в Алматы.

Визы в Италию и Австрию можно будет получить только в посольствах этих стран в Нур-Султане, где расположены ближайшие визовые отделы.

Представительство по визовым вопросам сохраняется в отношении следующих государств Шенгенского соглашения: Бельгия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция.