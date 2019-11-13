В Кыргызстане запускают альтернативную олимпиаду для школьников

Министерство образования и науки запускает альтернативную олимпиаду для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, олимпиада будет проходить параллельно с республиканской. В альтернативной олимпиаде смогут попробовать силу школьники, которые хотят принять участие в международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике.
Задания разработаны согласно требованиям международных олимпиад. Отборочный тур будет проходить в онлайн- и офлайн-режимах в течение учебного года.
Первый и второй этапы пройдут в декабре 2019 года — январе 2020-го в онлайн-режиме; третий, четвертый и пятый — в феврале — апреле следующего года в офлайн-режиме.
Особенности альтернативной олимпиады:
- участвовать можно по нескольким предметам (в отборочном туре на международные олимпиады ранее можно было участвовать только по одному предмету);
- параллельно можно участвовать в республиканской олимпиаде (школьники, набравшие по общему рейтингу самый высокий балл на третьем этапе альтернативной олимпиады, участвуют в четвертом туре республиканской олимпиады школьников текущего года в личном зачете);
- медалисты международных олимпиад (IMO, IBO, IOI, IPHO, ICHO) предыдущего года могут участвовать в финале, минуя предыдущие этапы и республиканскую олимпиаду текущего года.