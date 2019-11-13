В Кыргызстане запускают альтернативную олимпиаду для школьников

Министерство образования и науки запускает альтернативную олимпиаду для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, олимпиада будет проходить параллельно с республиканской. В альтернативной олимпиаде смогут попробовать силу школьники, которые хотят принять участие в международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике.

Задания разработаны согласно требованиям международных олимпиад. Отборочный тур будет проходить в онлайн- и офлайн-режимах в течение учебного года.

Первый и второй этапы пройдут в декабре 2019 года — январе 2020-го в онлайн-режиме; третий, четвертый и пятый — в феврале — апреле следующего года в офлайн-режиме.