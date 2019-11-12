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Общество

Командовал спецоперацией в Кой-Таше. Что еще известно о первом замглавы ГКНБ

Фото AКИpress. Талантбек Салиев (первый справа) получил ранение во время событий в селе Кой-Таш

Талантбек Салиев назначен первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности. Соответствующее распоряжение 9 ноября подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

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Первым заместителем председателя ГКНБ назначен Талантбек Салиев

О новом руководителе спецслужб почти ничего неизвестно. В сообщении пресс-служба главы государства уточняет лишь, что Талантбек Тагаевич Салиев 1975 года рождения, у него высшее образование. С​ 1997-го он служит в​ органах национальной безопасности на​ различных должностях, в​ том числе и​ руководящих. Больше никакой информации. 

В открытом доступе сведений о прежнем месте работы и должности Талантбека Салиева нет. В ГКНБ отказываются предоставить даже фотографию нового заместителя председателя. 

24.kg все же выяснило некоторые подробности из биографии первого замглавы спецслужб Талантбека Салиева. 

Родом с юга

Талантбек Салиев родом с юга. По некоторым данным, он родился в Ошской области. Точной информации в аппарате президента не предоставили.

Начинал простым оперативником

По словам экс-зампредседателя ГКНБ Марата Иманкулова, первый замруководителя ведомства окончил Академию МВД. Сразу после окончания вуза работал оперативным сотрудником ГКНБ. Служил в регионах, преимущественно на юге республики, и в центральном аппарате.

Пришел на место Орозбека Опумбаева

До Талантбека Салиева кресло первого заместителя занимал нынешний председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев. Сам замглавы спецслужб был начальником одного из управлений ведомства.

События в Кой-Таше

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Талантбек Салиев участвовал в спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7-8 августа. Во время беспорядков он получил ранение. В СМИ опубликована фотография, где запечатлен Салиев с перевязанной рукой.

с сайта ОТРК
Фото с сайта ОТРК. Талантбек Салиев с перевязанной рукой

Высокопоставленный однофамилец

Талантбек Салиев является однофамильцем заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева. Официальные органы заявляют, что они не родственники и не земляки, а всего лишь тезки.
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