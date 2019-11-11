Суд по модернизации ТЭЦ. Юристы спорят о законности экспертизы служебной записки

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе заседания адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил ходатайство о приобщении к материалам дела результатов психолого-лингвистической экспертизы служебной записки, которая легла в основу обвинения.

«Заключение показало: признаков того, что мой подзащитный лоббировал интересы ТВЕА, нет. Кроме того, в обвинительном заключении указывается, что Сапар Исаков в своей служебной записке, которую занес президенту Алмазбеку Атамбаеву, акцентировал внимание на предложении TBEA. Экспертиза показала, что оценочных высказываний не было», — сказал он.

Все подсудимые и их защитники, кроме Осмонбека Артыкбаева, поддержали коллегу. Однако, по словам адвокатов Артыкбаева, Жоошев не имел права проводить какую-либо экспертизу, поскольку в УПК прописано, что эту процедуру уполномочены назначать только следователь и следственный судья.

Между адвокатами произошла перепалка. Судья Инара Гилязетдинова объявила перерыв до 13 ноября.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.