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Общество

Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева

В селе Рахманжан Джалал-Абадской области именем беглого президента Курманбека Бакиева назвали улицу. Фотографию с названием опубликовали пользователи социальных сетей.

В полномочном представительстве области подтвердили информацию. По данным ведомства, жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Бакиева.

«По данному поводу было собрание. Местные власти выступали против того, чтобы улицу назвать в честь бывшего президента, но сельчане сделали это самовольно», — прокомментировали в полпредстве.
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