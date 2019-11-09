Жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Курманбека Бакиева

В селе Рахманжан Джалал-Абадской области именем беглого президента Курманбека Бакиева назвали улицу. Фотографию с названием опубликовали пользователи социальных сетей.

В полномочном представительстве области подтвердили информацию. По данным ведомства, жители села Рахманжан самовольно назвали улицу именем Бакиева.

«По данному поводу было собрание. Местные власти выступали против того, чтобы улицу назвать в честь бывшего президента, но сельчане сделали это самовольно», — прокомментировали в полпредстве.