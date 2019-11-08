Мы начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и находчивых

Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН) отмечается ежегодно 8 ноября.

Идея праздника принадлежит президенту международного клуба КВН Александру Маслякову. Первая программа вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Многие из тех, кто когда-либо играл в КВН, сегодня стали известными актерами и общественными деятелями.

В Кыргызстане играть в КВН стали в конце 80-х годов. До этого студенты местных университетов ходили в Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ).

24.kg решило узнать, кем стали те, кто стоял у истоков кыргызского КВН.

Известный врач Турат Касымбеков начал свою звездную карьеру в СТЭМ Кыргызского государственного медицинского института.

Доктор медицинских наук сейчас является главой частного медцентра.

Фото из личного архива. Турат Касымбеков с Александром Масляковым

«В 1982-м я участвовал в конкурсах «Алло, мы ищем таланты». Мы показывали сценки сначала между курсами, затем между факультетами, а потом и на уровне института. Многие из моих учеников в СТЭМе играли в КВН», — говорит Турат Касымбеков.

После первого выступления Турата Касымбекова и Чингиза Мустафина заметили и пригласили в основной состав СТЭМ. Когда появился КВН, известный врач уже был в составе жюри.

Вместе с известным доктором выступал и ныне руководитель курса маммологии Российской медицинской академии постдипломного образования Чингиз Мустафин.

Команду СТЭМ, а затем и КВН КГМИ по праву можно назвать одной из самых знаменитых и ярких в Кыргызстане. Именно там в начале 80-х начинали Салтанат Саматова, Марат Ракишев, Этибар Гасанов.

Этибар Гасанов тоже начинал в 1989-м с актерства в СТЭМ КГМИ, а позже и КВН.

«КВН является причиной того, что я долго учился в Мединституте. Когда все бегали, сдавали зачеты, мы репетировали и гастролировали. По количеству академических отпусков я, наверное, рекордсмен — их у меня семь или восемь. Однажды на выходе из морфокорпуса увидел объявление, написанное от руки на уровне пояса: студенческий театр возобновляет репетиции в главном корпусе. Это была находка Турата Касымбекова. Я жил в общежитии и работал препаратором в учебно-научном морге — готовил «человеческие запчасти» для студентов. К концу репетиции понял, что останусь там навсегда», — рассказывает веселый и находчивый.

Фото из личного архива. Улугбек Жоомартов (слева), Сергей Ромашкин (посередине), Этибар Гасанов (справа)

Турат Токонович «разрушил» карьеру челюстно-лицевого хирурга. Зато я стал тем, ради чего бросил врачебную карьеру. Этибар Гасанов

В начале 90-х команда КВН «МЕД» стала сборной. Участники команды добавили две точки и превратили ее в «Мёд», но выступали под брендом Мединститута.

Сергей Ромашкин начал играть в КВН будучи студентом КРСУ в 1993-м. Первая его команда «Славные ребята» проиграла в финале команде «Мед» и «Катастрофе У». Спустя два года он играл в составе команды «Мед», которая несколько лет являлась чемпионом города.

«Для меня КВН — игра. Друзья, творчество. Когда мы собирались, то это было всегда весело, шумно, спорили, ругались, мирились, придумывали шутки. С тех пор я приобрел много друзей, и все эти годы вспоминаю с большой теплотой», — говорит Сергей Ромашкин.

Тот КВН мне нравился гораздо больше, ведь он был более чистый и честный, похожий на спорт. У нас не было редактуры, совместных репетиций. Каждая команда выходила на сцену с теми шутками, которые были. Это был сюрприз. Сергей Ромашкин

Почти 17 лет Сергей Ромашкин живет в Курске. За это время он успел поработать в Драматическом театре имени А.Пушкина. Сейчас он работает режиссером-постановщиком в концертно-творческом центре.

Улугбек Жоомартов начал «юморить» еще со школьных времен. В команду КВН он попал в Медакадемии.

«Тогда, в 1995-м году, был конкурс «Алло, мы ищем таланты». Через полтора года увидел объявление, что идет набор в КВН, пошел туда, и меня взяли. Я вошел в состав команды «Мед». Когда стали выступать без Этибара Гасанова и Сергея Ромашкина, были негативные отзывы о том, что правопреемники ничего не могут. Об этом даже писала газета «Лимон»», — вспоминает Улугбек Жоомартов.

Первое свое выступление не помню, поскольку это было очень волнительно и получалось только автоматически выговаривать слова. Улугбек Жоомартов

После университета Улугбек Жоомартов работал в Национальном хирургическом госпитале, а сейчас преподает в Медакадемии. Параллельно с преподавательской деятельностью бывший кавээнщик ведет программу на отечественном телевидении.

В 90-е годы, когда институтский СТЭМ превратился в КВН, зрителям стали известны команды «Ля-ля тополя», команда Академии МВД и «Политех».

Ведущий межгосударственной телерадиокомпании «МИР» Сергей Егоров в КВН пришел 1993-м. Сначала он играл в рамках школьного КВН, а чуть позже в серьезной команде «Ля-ля тополя».

Первая команда, в которой играл Сергей Егоров, называлась «КГБ». Расшифровывалась она по-разному — для школьных учителей она была «Команда гимназистов будущего», а для самих ее участников «Кидай, Гриша, бомбу».

«На радио попал случайно — по рекомендации председателя лиги КВН Ларисы Ященко. Я считал, что не справлюсь. Меня подучили, раскрыли потенциал и сделали ведущим на радио», — говорит Сергей Егоров.

Известный шоумен и основатель единственной лиги на кыргызском языке «Тамашоу» Эрмек Нурбаев, как и многие другие, начал играть в КВН еще в школе в родном городе Кара-Балте.

«В 2001 году я собрал школьную команду КВН, которая называлась «Республика Шкид». Тогда мы играли между школами, а затем против пищевого техникума. Приехав в Бишкек, я играл в команде Кыргызско-Российского Славянского университета. Там и научился писать шутки. Наша сборная называлась «Браво». На сцене Дворца спорта впервые выступил в 2003 году. Чуть позже мы создали свою команду «Кара-Балта» и играли в высшей лиге, а в 2009-м стали чемпионами КВН Кыргызстана», — говорит Эрмек Нурбаев.

Идея создания кыргызского КВН Эрмеку Нурбаеву пришла еще в 2005 году, но воплотить планы в жизнь ему удалось через три года.

У нас много талантливых кыргызскоязычных ребят, у которых есть юмор, но имеется барьер в русском языке. Вместе с Арсланом Ибрагимовым мы и открыли кыргызскую лигу КВН. Это было сделано и для того, чтобы популяризировать кыргызский язык. Эрмек Нурбаев

Кыргызский КВН «Тамашоу» довольно популярен не только в стране, но и за рубежом среди наших соотечественников. На сегодняшний день там играют больше 200 команд, в числе которых филиал в Москве.