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Общество

Данные о паспортах кыргызстанцев будут продавать банкам и сотовым компаниям

В Кыргызстане предлагают продавать данные о действительных и недействительных паспортах. Соответствующий проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

При этом нотариальным конторам и частным нотариусам сведения будут предоставляться бесплатно, а банкам, финансово-кредитным организациям и операторам мобильной сотовой связи — за деньги. Предоставление информации из Государственного реестра о действительных и недействительных национальных паспортах граждан будет основываться на законе об информации персонального характера. Человек должен будет дать письменное согласие на передачу его персональных данных третьим лицам.

Еще в 2017 году распоряжением правительства Государственной регистрационной службе было поручено провести с 1 декабря 2017-го по 1 декабря 2019 года пилотный проект по предоставлению информации о действительных и недействительных национальных паспортах граждан Кыргызстана из Государственного реестра посредством электронного сервиса. В случае успешной реализации проекта ГРС и Минюст должны были разработать нормативные правовые акты, направленные на урегулирование вопросов по оказанию услуги на постоянной основе.

В Министерстве юстиции также отмечают, что проект постановления правительства разработан для создания благоприятных условий для работы банков, финансовых учреждений, нотариусов и операторов мобильной связи.
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