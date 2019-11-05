Пекарня, тренажерный зал, стоматология. Что еще находится в столичных школах

Помещения в семи столичных школах сдаются в аренду не по целевому назначению. Об этом на постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил начальник управления муниципальным имуществом (УМИ) мэрии Бишкека Нурдин Тынаев.

Он отметил, что управление сейчас изучает договоры с такими арендаторами.

По данным Нурдина Тынаева, в семи учебных заведениях сданы помещения под пекарню, офис, стоматологию, тренажерный зал, художественную мастерскую, бухгалтерию и станцию сотового оператора.

«Я поставил задачу перед комиссией, что арендаторы должны работать только во внеучебное время, а также их клиенты и сотрудники не должны иметь доступ к помещениям школы», — сказал он.

Депутат Адиса Имангазиева напомнила, что еще в 2003 году вышло постановление правительства о запрете сдачи помещений соцобъектов не по назначению. «Конечно, каждая копейка дорога, но не за счет учебных заведений. Что мы сейчас, вообще, рассматриваем, есть закон, вы должны молча сделать. 195 тысяч сомов, которые поступают от их аренды, для УМИ абсурд — можно по другим объектам найти, есть много зданий, которые сдаются за копейки», — заметила она.

Нардеп Сайдахмат Исмаилов заявил, что помещения в школах незаконно передавали еще во времена Акаева. «Давайте протокольно поручим, что договоры под нецелевое использование надо расторгнуть. Учебные заведения привести в первоначальное состояние», — подчеркнул он.

Депутаты также подняли вопрос размещения клиники Исманкулова в помещения больницы № 6. Оказалось, что в 2018-м с арендатором продлили договор на три года.

Попытка досрочного расторжения с ним уже была. Дело дошло до Верховного суда. Он решил в пользу арендатора, поэтому договор продлили. Нурдин Тынаев

Ответ возмутил народных избранников. Сайдахмат Исмаилов назвал абсурдом, что в суде указывают муниципалитету, кому и за какие суммы сдавать имущество.