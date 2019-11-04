13:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии

Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии на осенне-зимний период. Об этом говорится в подписанном премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым постановлении правительства.

Одним из пунктов предписано возложить персональную ответственность за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности на полномочных представителей правительства в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту. Кроме того, ответственность несут руководители ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

постановления правительства
Фото постановления правительства. Установленные лимиты потребления электроэнергии для Бишкека

ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» рекомендовано совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии.

Читайте по теме
Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году

В плане мероприятий, предусмотренных для исполнения постановления кабмина, указывается, что распредкомпании должны отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности. Делаться это должно для предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов.
Ссылка:
просмотров: 878
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане зафиксировано максимальное значение потребления электроэнергии
Запрет на электроотопление в Кыргызстане отменили
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в&nbsp;багажнике авто Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Смерть под обломками самолета не&nbsp;стала уроком. Дачи СУ&nbsp;начали застраивать Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
Бизнес
История предпринимателя: уйти из&nbsp;офиса, чтобы шить одежду для российских брендов История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
Российская сеть лабораторных отделений &laquo;Гемотест&raquo; теперь в&nbsp;Кыргызстане Российская сеть лабораторных отделений «Гемотест» теперь в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
4 ноября, понедельник
13:00
Доступное жилье. Проект может снова забуксовать Доступное жилье. Проект может снова забуксовать
12:55
Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову предлагали сбежать из страны
12:50
История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
12:36
Суд над экс-мэрами. Экспертов обвинили в недобросовестной работе
12:18
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии