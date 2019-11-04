Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии на осенне-зимний период. Об этом говорится в подписанном премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым постановлении правительства.

Одним из пунктов предписано возложить персональную ответственность за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности на полномочных представителей правительства в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту. Кроме того, ответственность несут руководители ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Фото постановления правительства. Установленные лимиты потребления электроэнергии для Бишкека

ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» рекомендовано совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии.

Читайте по теме Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году

В плане мероприятий, предусмотренных для исполнения постановления кабмина, указывается, что распредкомпании должны отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности. Делаться это должно для предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов.