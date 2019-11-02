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Общество

Большинство читателей 24.kg хотят спросить президента о Райымбеке Матраимове

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встречается с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогут задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

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В 2018-м Сооронбай Жээнбеков также накануне Дня информации и печати собрал руководителей СМИ и откровенно ответил на все их вопросы. Никаких ограничений или цензуры пресс-служба президента обещает не допускать.

24.kg поинтересовалось, какой вопрос читатели хотели бы задать главе государства. В голосовании участвовали 1 тысяча 160 человек.

Большинство проголосовавших интересует, почему нет реакции на озвученные в СМИ факты о бывшем заместителе главы Таможенной службы Райымбеке Матраимове. На итоговой пресс-конференции в декабре прошлого года журналисты также задавали президенту вопрос о Матраимове. Сооронбай Жээнбеков тогда обещал, что разберется. И действительно спустя некоторое время ГСБЭП назначила проверку законности происхождения богатств Райымбека Матраимова, которого в народе называют Раимом-миллионом. Однако о результатах этой проверки до сих пор ничего неизвестно. Сорок процентов проголосовавших, или 475 человек, хотели бы задать этот вопрос.

Об экономике, а вернее, о том, когда начнется реализация крупных проектов, желают спросить 17 процентов проголосовавших, или 208 читателей.

По 14 процентов, около 170 голосов, отдано за вопросы о судебной системе, реформе милиции и борьбе с коррупцией.

Еще 11 процентов читателей (134 голоса) за вопрос о свободе слова и почему заблокировали телеканал «Апрель ТВ»?

24.kg
Фото 24.kg. Итоги голосования на 9.00 2 ноября

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