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Общество

В мэрии думают над транспортной политикой. Для маршруток могут вернуть конкурсы

В Бишкеке c 2014 года отсутствует законодательная база, регулирующая работу общественного транспорта. Об этом на выездном заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и инвестициям сообщил начальник управления городского транспорта Болотбек Тезекбаев.

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«Сегодня у мэрии полностью отсутствует контроль над выполнением договорных отношений транспортными компаниями, нет механизмов регулирования тарифной политики. В результате ежедневно поступают десятки жалоб от пассажиров», — отметил он.

Болотбек Тезекбаев сказал, что цель управления — реализация единой транспортной политики в организации качественной перевозки пассажиров. Для ее достижения необходимо в кратчайшие сроки привести нормативно-правовые акты в соответствие с законодательством страны, организовать работу транспортных компаний в правовом поле и требовать с них соблюдения культуры и безопасности перевозки.

Мы подготовили вариант проекта правил организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом в столице. Сейчас он находится на стадии внесения в БГК.

Болотбек Тезекбаев

Кроме того, готовится АРВ по проекту положения по организации и проведению конкурсов на определение автоперевозчиков для обслуживания регулярных автобусных маршрутов. Министерство экономики внесло свои замечания и отправило его на доработку.

Начальник управления подчеркнул, что после принятия этих правил муниципалитет будет проводить конкрусы среди перевозчиков, оптимизацию маршрутов.

Компании, имеющие небольшое количество транспортных средств, отсеются автоматически. Они даже по условиям конкурса не смогут пройти.

Сейчас, по словам Болотбека Тезекбаева, отмечается нехватка автобусов малой вместимости.

«Плановый выход микроавтобусов составляет 2 тысячи 418 единиц, фактический — 2 тысячи, или 82,7 процента. Нехватка транспортных средств по автобусам малой вместимости объясняется тем, что компании и водители не оправдывают свои расходы и начинают потихоньку уходить с маршрутов. Обязательно надо рассмотреть вопрос тарифной политики. Кроме того, несовершенство нормативно-правовых актов не позволяет вести жесткий контроль над перевозчиками», — рассказал он.

По данным начальника управления, сегодня в Бишкеке работают 44 транспортные фирмы, которые перевозят пассажиров.

Напомним, что еще в 2013 году городские депутаты разработали и утвердили специальное положение о конкурсе на маршруты. Согласно документу, парк микроавтобусов должны были обновить полностью.

Первый конкурс по распределению 10 маршрутов объявили только летом 2016-го, однако перевозчики обратились в межрайонный суд с требованием признать данное положение недействительным. С тех пор конкурс не могут провести из-за судебных разбирательств.
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