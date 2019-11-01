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Общество

Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа

Сооронбай Жээнбеков наградил начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

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Глава государства подписал указ, согласно которому начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области, полковник милиции Самат Курманкулов за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей награжден медалью «Эрдик».

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

Он находится в одном из реабилитационных центров Москвы.
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