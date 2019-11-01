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Общество

Цифра дня. 66,1 тысячи человек обратились за бесплатной юридической помощью

За 9 месяцев 66 тысяч 181 человек обратились за бесплатной консультативно-правовой помощью. Об этом журналистам сообщил директор Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Минюсте Акжол Калбеков.

По его словам, юридическая помощь в сфере гражданского, административного и уголовного судопроизводства оказана 11 тысячам 601 лицу. При этом чаще всего в центры бесплатной консультативно-правовой помощи обращаются по вопросам, связанным с наследством, движимым имуществом, регистрации юридических лиц и семейным вопросам.

На сегодня в Бишкеке есть 25 центров по оказанию бесплатной консультационно-правовой помощи.
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