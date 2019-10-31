Издание «Азия Ньюс» должно выплатить главе МВД миллион сомов по решению суда

Издание «Азия Ньюс» должно выплатить главе МВД Кашкару Джунушалиеву миллион сомов. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, он выступает как общественный защитник газеты. Адиль Турдукулов рассказал, что суд частично удовлетворил требование истца. Изначально Кашкар Джунушалиев оценил свои честь и достоинство в 5 миллионов сомов. Ответчик намерен обжаловать это решение.

Напомним, милицейскому чиновнику не понравился коллаж и статья. Кашкар Джунушалиев заявил, что информация в ней недостоверна. Суд обязал «Азия Ньюс» дать опровержение.