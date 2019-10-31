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Общество

Перекрестный год России и Кыргызстана. Какие мероприятия запланированы

Проведение перекрестного года двух стран в России и Кыргызстане даст новый импульс отношениям между государствами. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что у Кыргызстана и России и так хорошие отношения, страны считаются стратегическими партнерами.

«Но проведение таких мероприятий — задел на будущее в сетевых отношениях, когда друг с другом работают институты, сферы, отрасли. Это дает очень большой экономический эффект и открывает новые горизонты для сотрудничества», — отметил он.

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Михаил Швыдкой отметил, что вчера встречался с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым, министром культуры, информации и туризма Азаматом Жаманкуловым и первым заместителем министра иностранных дел Нураном Ниязалиевым.

По его словам, проведение мероприятий в России планируют ограничить не только Москвой, но и городами, где проживает много кыргызстанцев.

«Кыргызская диаспора играет большую роль в жизни и экономики России. Это и бизнесмены, и айтишники, и другие специалисты. Собственно, как и этнические россияне, которые в разное время приехали в Азию и остались жить в Кыргызстане», — отметил Михаил Швыдкой.

По его словам, стороны уже подготовили примерный план мероприятий, который сейчас обсуждается.

«Кыргызская сторона предлагает план из 55 мероприятий, мы предварительно около 150. Думаю, что открытие будет в Москве, в Большом театре, на высшем политическом уровне, в конце февраля — начале марта», — отметил он.

Михаил Швыдкой добавил, что очень важно, чтобы этот год стал не только годом культуры, но и улучшения экономических связей с учетом потребностей граждан.

«Запланирован ряд экономических мероприятий: межрегиональный экономический форум в Екатеринбурге, предполагается участие кыргызских бизнесменов и предпринимателей в Петербуржском экономическом форуме, а деятелей искусств — Петербуржском культурном. Для нас было бы важным участие кыргызстанцев в инновационных форумах, которые будут проходить в России», — добавил Михаил Швыдкой.

Особое место в программе займет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Надеемся, что президент Кыргызстана посетит Москву во время праздничных мероприятий. Обсуждается участие воинов Кыргызстана в параде на Красной площади как напоминание об участии в войне сыновей и дочерей кыргызского народа», — отметил он.
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