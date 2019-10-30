13:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор

Приговор, вынесенный бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову, будет обжалован. Об этом журналистам сообщил адвокат Кубанычбек Ташбалтаев.

Читайте по теме
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы

По его словам, суд конфисковал только то имущество, которое зарегистрировано на Икрамжана Илмиянова. Однако арест имущества, зарегистрированного на других лиц, не снят. 

Сам обвиняемый в мошенничестве тоже не согласен с приговором. Однако от комментариев он отказался.

Сегодня суд приговорил бывшего советника президента к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и выплате штрафа в 160 тысяч сомов.

По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.
Ссылка:
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы
Дело Илмиянова. Подсудимый просит справедливого приговора
Дело Илмиянова. Адвокаты просят снять арест с имущества бывшего советника
Дело Икрамжана Илмиянова. Адвокаты просят оправдать подсудимого
Семь лет тюрьмы и штраф просит гособвинение для Икрамжана Илмиянова
Икрамжан Илмиянов: Меня не задерживали в России, я сам вернулся в Бишкек
Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал
Дело Икрамжана Илмиянова. Подсудимый не признает вину
Дело Илмиянова. Свидетель рассказал, как передали деньги бывшему советнику
Икрамжану Илмиянову продлили арест в СИЗО ГКНБ до 11 ноября
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к&nbsp;ответственности Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к ответственности
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Закон о&nbsp;СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и&nbsp;успешными Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
30 октября, среда
13:17
Сбежавший из колонии-поселения в Кыргызстане осужденный найден в Москве Сбежавший из колонии-поселения в Кыргызстане осужденный...
13:16
Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор
13:12
В правительстве заверяют: ТЭЦ и котельные готовы к подаче тепла
13:09
Суд над экс-мэрами. Мэрия Бишкека не выбирала подрядчиков строительства школы
12:42
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков уверяет, что не лоббировал интересы ТВЕА