Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор

Приговор, вынесенный бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову, будет обжалован. Об этом журналистам сообщил адвокат Кубанычбек Ташбалтаев.
По его словам, суд конфисковал только то имущество, которое зарегистрировано на Икрамжана Илмиянова. Однако арест имущества, зарегистрированного на других лиц, не снят.
Сам обвиняемый в мошенничестве тоже не согласен с приговором. Однако от комментариев он отказался.
Сегодня суд приговорил бывшего советника президента к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и выплате штрафа в 160 тысяч сомов.
По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.