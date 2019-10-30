Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор

Приговор, вынесенный бывшему советнику президента Икрамжану Илмиянову, будет обжалован. Об этом журналистам сообщил адвокат Кубанычбек Ташбалтаев.

Читайте по теме Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы

По его словам, суд конфисковал только то имущество, которое зарегистрировано на Икрамжана Илмиянова. Однако арест имущества, зарегистрированного на других лиц, не снят.

Сам обвиняемый в мошенничестве тоже не согласен с приговором. Однако от комментариев он отказался.

Сегодня суд приговорил бывшего советника президента к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и выплате штрафа в 160 тысяч сомов.

По версии суда, ОсОО «Дизель комплект» отдало $150 тысяч Икрамжану Илмиянову за содействие в прекращении уголовного дела по неуплате налогов в ГСБЭП. Деньги якобы были переданы через помощника бывшего советника. Последний потратил их по своему усмотрению.