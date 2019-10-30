12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экс-премьера обвиняют в выводе средств. Перечислил $11 миллионов иностранцам

Начато досудебное производство по выплате правительством Джоомарта Оторбаева $11 миллионов компании Sistem Muhendislik по делу об отеле «Ак Кеме». Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Кайрат Загибаев.

По его словам, в 2014 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать с правительства Кыргызстана $11,4 миллиона. И кабмин во главе с Джоомартом Оторбаевым перечислил эти деньги, хотя не имел не это законных оснований.

«Считаю, что это был вывод бюджетных денег в пользу людей, против которых возбуждены уголовные дела. Кыргызстан не заключал соглашения с МЦУИС о сотрудничестве, его не ратифицировал Жогорку Кенеш. Поэтому мы не должны были выполнять его решение. Но правительство перечислило эти деньги, причем сделало это без согласия Жогорку Кенеша», — рассказал Кайрат Загибаев.

Первые владельцы отеля — малазийские инвесторы и Руслан Сарымсаков — обратились в прокуратуру и Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. В конце августа отдел ГСБЭП по Бишкеку начал по их заявлению досудебное производство.
Ссылка:
просмотров: 742
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс проиграл в суде $25 миллионов, но это только предварительное заключение
Турецкая компания требует $25 миллионов с Минтранса за нарушение контракта
БТА Банк выкупил 7,7 процента акции своей «дочки» в Кыргызстане
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к&nbsp;ответственности Адвокат заявляет, что Асылбека Жээнбекова необходимо привлечь к ответственности
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
Закон о&nbsp;СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и&nbsp;успешными Закон о СЭЗ. Как сделать экономические зоны работающими и успешными
Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у&nbsp;каждого! Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!
30 октября, среда
12:22
В Бишкеке из-под асфальта течет вода на проспекте Шабдана Баатыра В Бишкеке из-под асфальта течет вода на проспекте Шабда...
12:20
Иссык-Кульские пансионаты без очистных сооружений вновь заинтересовали депутатов
12:05
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы
12:00
В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить
11:59
Экс-премьера обвиняют в выводе средств. Перечислил $11 миллионов иностранцам