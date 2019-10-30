Экс-премьера обвиняют в выводе средств. Перечислил $11 миллионов иностранцам

Начато досудебное производство по выплате правительством Джоомарта Оторбаева $11 миллионов компании Sistem Muhendislik по делу об отеле «Ак Кеме». Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Кайрат Загибаев.

По его словам, в 2014 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) постановил взыскать с правительства Кыргызстана $11,4 миллиона. И кабмин во главе с Джоомартом Оторбаевым перечислил эти деньги, хотя не имел не это законных оснований.

«Считаю, что это был вывод бюджетных денег в пользу людей, против которых возбуждены уголовные дела. Кыргызстан не заключал соглашения с МЦУИС о сотрудничестве, его не ратифицировал Жогорку Кенеш. Поэтому мы не должны были выполнять его решение. Но правительство перечислило эти деньги, причем сделало это без согласия Жогорку Кенеша», — рассказал Кайрат Загибаев.

Первые владельцы отеля — малазийские инвесторы и Руслан Сарымсаков — обратились в прокуратуру и Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. В конце августа отдел ГСБЭП по Бишкеку начал по их заявлению досудебное производство.