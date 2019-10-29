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Общество

Фильмы из 11 стран Европы покажут в Бишкеке. Накануне открылся кинофестиваль

В кинотеатре «Ала-Тоо» открылся Фестиваль европейского кино. У кыргызстанцев появилась возможность познакомиться с ранее не известными им режиссерами, сценаристами и актерами.

Перед официальной церемонией в фойе всех ждал фуршет, где желающие в непринужденной обстановке могли пообщаться с послом Европейского союза в КР Эдуардом Ауэром, представителями посольств стран ЕС (Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Словакии, Словении, Испании, Латвии, Эстонии и Румынии).

В зал долго никого не пускали. В фойе было душно. Те, кто пришел на открытие сытым, ждали на улице, когда гости доедят вкусности. Некоторые под шумок развернули операцию «баштык».

Ждал и выдающийся кинорежиссер и актер Болот Шамшиев, которого организаторы пригласили в качестве почетного гостя.

Открыли кинофестиваль заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Нуржигит Кадырбеков и Эдуард Ауэр.

Нуржигит Кадырбеков напомнил, что республика празднует в этом году 80-летие художника, актера кино Суйменкула Чокморова, который достойно представлял ее на международных кинофестивалях. Замминистра отметил важность мероприятия в укреплении связей между Евросоюзом и КР.

Ставший традиционным для Бишкека кинофорум представит фильмы из 11 стран, среди которых победители международных фестивалей и обладатели престижных международных наград.

Фильмы на иностранных языках с русскими субтитрами. Вход бесплатный.

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