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Общество

В Бишкеке приступили к установке видеокамер с функцией распознавания лиц

Цифровизированный командный центр ГУВД для мониторинга обеспечения общественной безопасности с фиксацией личности и распознаванием лиц, безопасности граждан, дорожной безопасности и повышения оперативного реагирования на сообщения, заявления граждан, раскрываемости преступлений и проступков создан в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что 60 видеокамер с системой распознавания лиц приобретены и уже устанавливаются.

В МВД вопрос, кто выделил средства на приобретение видеокамер с фиксацией лиц, оставили пока без ответа.

Для эффективной реализации проекта «Безопасный город» функционирует проект «Безопасный микрорайон». Его цель — обеспечение безопасности жителей и гостей столицы. 72 камеры видеонаблюдения также уже установлены в спальных микрорайонах города.
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