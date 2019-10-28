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Общество

Около 14 миллионов сомов потребуется каждой школе без родительских взносов

На финансирование одной школы потребуется дополнительно от 8 до 14 миллионов сомов, если полностью отказаться от родительских взносов. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

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По ее данным, директора столичных школ вошли в созданную Минобразования рабочую группу по вопросам сборов с родителей.

«Представлены два проекта. Если полностью отказаться от родительской помощи, то на одну школу потребуется дополнительно 8-14 миллионов сомов на ее содержание и прочие расходы», — отметила она.

Мэр города Азиз Суракматов отметил, что курирующий заместитель и управление образования работают плохо и вопрос о работе общественных фондов остается открытым.

«Нас как критиковали в соцсетях, так и продолжают. Если вы правильно будете доносить информацию до горожан, родителей, работать с ними, может, они будут вас поддерживать. Но пока в этом вопросе вы работаете плохо», — сказал он.

Напомним, за восемь месяцев 2019 года общественные фонды в школах и детских садах Бишкека собрали 145 миллионов 815 тысяч сомов.
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