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Общество

Омурбек Текебаев просит суд изменить ему меру пресечения

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев попросил изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом он заявил сегодня в Первомайском районном суде.

Омурбек Текебаев заверил судью, что не собирается сбегать.

«Я свое отсидел. Никуда не сбегу. Находясь под домашним арестом, я не могу выезжать за пределы Чуйской области, а мои избиратели и однопартийцы приглашают меня в регионы. Кроме того, есть и другие значительные хозяйственные дела. Мои гражданские права ограничивают», — заявил Омурбек Текебаев.

Судья удалилась в совещательную комнату.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова отпустили из колонии № 47 под домашний арест 29 августа.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа 2019-го Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
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