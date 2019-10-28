Дело энергетиков. Сапара Исакова принудительно выведут из конвойной комнаты

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова принудительно выведут из конвойной комнаты. Об этом журналистам сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

Из СИЗО ГКНБ в суд их также доставили принудительно с применением силы.

По словам юриста, такое решение приняла судья Свердловского районного суда Инара Гилязетдинова.

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«Исполнение принудительного привода возложено на конвой. После обеда суд допросит Осмонбека Артыкбаева, Жолдошбека Назарова и Ольгу Лаврову», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, что ранее обвиняемые в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека отказались выходить из конвойной комнаты до тех пор, пока в суде не допросят двух свидетелей — экспертов Г.Асанову и Е.Хафизова. Они выносили заключение о нанесенном ущербе в $111 миллионов.

По делу о модернизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.