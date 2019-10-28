Дело энергетиков. Адвокаты возмущены, что суд не обеспечивает явку свидетелей

Один из свидетелей по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека не может явиться в суд. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого Айбека Калиева Бакытбек Жумашев.

По его словам, в зал суда зашли обвиняемые Жолдошбек Назаров, Осмонбек Артыкбаев и Ольга Лаврова.

«Суд сам не исполняет решение о принудительном приводе свидетелей Г.Асановой и Евгения Хафизова. Последний якобы не может явиться в суд, потому что выезжает за границу. Обвиняемые Жанторо Сатыбалдиев, Айбек Калиев и Сапар Исаков отказываются выходить из помещения для следственно-арестованных до того момента, пока не будет исполнено решение суда. Судья удалилась в совещательную комнату для того, чтобы принять решение о том, будет ли продолжен процесс без подсудимых или нет», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, в суде неоднократно ходатайствовали о допросе двух экспертов Асановой и Хафизова. Они выносили заключение о нанесенном ущербе в $111 миллионов. Однако суд не может обеспечить их явку.

По делу о морнизации ТЭЦ в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.