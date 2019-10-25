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Общество

ДТП на Иссык-Куле. Экспертиза признала виновным водителя BMW, где сидел депутат

Эксперты вынесли заключение по аварии на Иссык-Куле с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова: водитель BMW X7 превысил скорость. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

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По данным ведомства, джип ехал со скоростью более 100 километров в час и не успел притормозить, протаранив легковой автомобиль Lexus.

«В отношении водителя BMW избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается», — сообщили в УВД.

7 июля вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате ДТП погибли четыре человека — все пассажиры легковушки. Одним из участников стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (он приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову) Темирлан Токобеков.

УОБДД поспешило тогда проинформировать, что Темирлан Токобеков не является виновником аварии, а за рулем был другой человек — Эльдияр Халмурзаев.

Родственники погибших также утверждали, что следствие ведется однобоко и всю вину пытается повесить на водителя Lexus.

Ранее сообщалось, что родители одного из погибших написали встречное заявление и отказались от претензий.
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