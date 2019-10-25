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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Режиссер Ырыс Окенова подала в суд на «Азаттык»: требует извинений

Режиссер и постановщик телесериала «Акшоола» Ырыс Окенова подала иск в Ленинский районный суд Бишкека к радио «Азаттык». Об этом сообщает общественное объединение «Журналисты».

По его данным, Окенова требует извинений и опровержения информации о том, что на съемки сериала потрачено $250 тысяч. Истец пока не требует возмещения денежной компенсации, но не исключает, что иск будет дополняться. По ее словам, возможно, «Азаттыку» будут предъявлены и материальные претензии.

«В интервью ОО «Журналисты» Ырыс Окенова призналась, что после выхода материала в СМИ возникли вопросы у гендиректора ОТРК Жайнака Усен уулу (на этом канале вышел телесериал). Он предъявил ей материальные претензии: где остальные деньги, если бюджет телесериала в 10 раз меньше. По ее словам, профессиональных разбирательств с участием финансового директора, юристов, бухгалтера не было. Ее начали подозревать в растрате средств. После скандала она пострадала морально и ей пришлось написать заявление и уйти из ОТРК», — говорится в сообщении.

По словам Ырыс Океновой, она связалась с автором статьи, та в свое оправдание сказала, что просто перевела текст.

«В интервью на русском языке я не говорила о финансировании телесериала. По словам журналистки, руководство поручило ей перевести статью и дать ее на кыргызском. И вот кыргызский вариант статьи вызвал такой ажиотаж», — цитирует режиссера ОО «Журналисты».

Отмечается, что Ырыс Окенова намерена подать жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, чтобы решить этот вопрос в досудебном порядке.
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