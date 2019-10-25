О новых эффективных инструментах HR расскажут в Бишкеке эксперты из трех стран

В Бишкеке 20 ноября состоится V HR-форум Motive & Action, организуемый международной консалтинговой компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры».

Известные эксперты из России, Кыргызстана и Казахстана расскажут о новых эффективных инструментах HR и поделятся успешными кейсами в области управления и мотивации персонала.

Главной темой форума станет обсуждение значимости внедрения новых инструментов по управлению персоналом на стремительно меняющемся рынке HR. Акцент будет сделан на MotiveАцию персонала.

«Новые тренды и подходы в мотивации персонала: что внедряют в компаниях сегодня и завтра?» — вопрос, который досконально разберут международные спикеры.

Каждый год HR-форум Motive & Action собирает CEO и HR-директоров, собственников бизнеса и менеджеров крупных компаний. Форум является площадкой для обучения, обмена опытом, выстраивания новых коммуникаций и получения ответов на самые острые вопросы из сферы управления бизнесом. В этом году мероприятие обещает собрать более 400 участников.

Спикеры из трех стран поделятся новейшими рабочими практиками мотивации не только рабочего и административного персонала, но и сотрудников, занимающих в компаниях самые высокие позиции.

Ирина Архипова , хедлайнер из Москвы, имеющий более чем 20-летний опыт работы в сфере управления персоналом, руководитель Центра современных технологий развития человеческого капитала МГУ имени М.В.Ломоносова, преподаватель бизнес-программ в своей презентации «Мотивация по ценностям» расскажет об эволюционной модели «Семи уровней сознания», трендах современного HRM и научит формировать компенсационные пакеты в зависимости от ценностей кандидатов и сотрудников.

, хедлайнер из Москвы, имеющий более чем 20-летний опыт работы в сфере управления персоналом, руководитель Центра современных технологий развития человеческого капитала МГУ имени М.В.Ломоносова, преподаватель бизнес-программ в своей презентации «Мотивация по ценностям» расскажет об эволюционной модели «Семи уровней сознания», трендах современного HRM и научит формировать компенсационные пакеты в зависимости от ценностей кандидатов и сотрудников. Дмитрий Чуприна , международный эксперт по организационному развитию, выступит с темой «ТОПовый расклад HR. Власть, влияние и полномочия — формула жизни управления». Он расскажет о том, почему власть и полномочия больше не выполняют свою функцию и как правильно определить свои инструменты влияния в условиях развивающегося рынка HR.

, международный эксперт по организационному развитию, выступит с темой «ТОПовый расклад HR. Власть, влияние и полномочия — формула жизни управления». Он расскажет о том, почему власть и полномочия больше не выполняют свою функцию и как правильно определить свои инструменты влияния в условиях развивающегося рынка HR. Марина Новоточина, бизнес-тренер из Алматы, доктор делового администрирования, профессор Alma University презентует злободневную тему «Прокрастинация: что и зачем мы оставляем на потом?». Спикер проведет разбор психологических причин «откладывания дел на потом» и поделится работающими способами борьбы с этим явлением. Кроме того, эксперт расскажет об одном из самых действенных приемов повышения личной продуктивности.

Цель мероприятия — повысить собственную мотивацию участников и поднять их управленческие навыки на новый уровень, научить руководителей принимать простые работающие решения для разрешения самых сложных задач бизнеса.

Motive & Action — это отличная возможность для CEO и HR-директоров, менеджеров и руководителей отдела кадров узнать о новостях в своей сфере, поделиться опытом и расширить нетворкинг.

Более подробную информацию можно узнать на официальной странице форума: www.hr-forum.kg и по телефонам: 0996755960731, 0996500960731.

24.kg является информационным партнером мероприятия.