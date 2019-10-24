Дело энергетиков. В суде зачитают показания Алексея Елисеева и Алексея Ширшова

В суде по делу о модернизации столичной ТЭЦ зачитают показания Алексея Ширшова и Алексея Елисеева. Их называют приближенными сына второго свергнутого президента КР — Максима Бакиева. Как сообщил 24.kg адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова, с ходатайством выступила сторона гособвинения.

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По его словам, в 2018 году Ширшов и Елисеев были допрошены на территории Латвии.

«Обоих допросил латвийский следователь по поручению ГКНБ Кыргызстана. Соответствующее поручение было направлено по двустороннему соглашению о правовой помощи. Эти лица осуждены здесь и находятся в международном розыске. Соответственно, правоохранительные органы должны были их найти и в рамках этого же поручения экстрадировать в КР. Вместо этого, зная их местонахождение, правоохранители просят их допросить. Мы считаем, что гособвинение пытается использовать показания этих людей из-за нехватки доказательств», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что оглашение показаний свидетелей допускается в случае наличия объективных причин, в силу которых свидетели не могут являться в суд. Однако таковых доказательств гособвинители не предоставили.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.