В «Востоке-5» сносят пристройку к магазину «Дасторкон». Будет пешеходная зона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что на общественных обсуждениях горожане предложили построить пешеходную зону по улице 7 Апреля от проспекта Чуй до железной дороги.

«Управление земельными ресурсами (УЗР) столичной мэрии проверяет законность установки объектов облегченного типа и пристроек с обеих сторон улицы 7 Апреля, препятствующих реализации проекта. Таких объектов 38, самые крупные — пристройки рынка «Мадина», компьютерного клуба, магазин «Дасторкон», — отметили в муниципалитете.

Накануне сотрудники управления землепользования и строительства и «Тазалыка» демонтировали пристройку компьютерного клуба и три павильона на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.

«На данный момент УЗР занимается вопросами расторжения договоров аренды или дислокации объектов на данном участке», — сказали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что арендаторов при заключении договора всегда уведомляют о необходимости освободить территорию для реализации городских проектов.