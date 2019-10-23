Два микрорайона Бишкека останутся без воды

Два микрорайона Бишкека завтра, 24 октября, останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайонах «Ала-Тоо-1» и «Ала-Тоо-2» в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо.

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Ала-Тоо».