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Общество

Два микрорайона Бишкека останутся без воды

Два микрорайона Бишкека завтра, 24 октября, останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайонах «Ала-Тоо-1» и «Ала-Тоо-2» в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо.

Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Ала-Тоо». 

Не будут работать:

  • школа № 82;
  • детский сад № 43.

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458. 
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