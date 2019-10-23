Два микрорайона Бишкека останутся без воды

Два микрорайона Бишкека завтра, 24 октября, останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, с 9.00 до 17.00 временно прекратят подачу питьевой воды в микрорайонах «Ала-Тоо-1» и «Ала-Тоо-2» в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо.
Причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Ала-Тоо».
Не будут работать:
- школа № 82;
- детский сад № 43.
В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:
— центральная диспетчерская служба 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;
— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.
Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.