Ремонт во Дворце спорта. По мнению чиновников, получилось более чем удачно

В Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 24.kg объяснили, почему строительная компания Elite House обила кресла концертного зала Дворца спорта имени Кожомкула велюром со своим логотипом.

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Чиновники ведомства считают это нормальным, потому что это международная практика, когда спонсор оставляет за собой право украшать инвентарь, мебель спортивного комплекса своим фирменным знаком.

«Elite House вызвалась нам помочь. В бюджете нет лишних миллионов сомов на ремонт Дворца спорта, который уже фактически разрушался. Ждать, пока найдутся деньги, мы тоже не можем», — пояснили в госагентстве и добавили, что работы продолжаются. Реставрация завершена на 80 процентов. Она обошлась в 12 миллионов сомов.





Стало известно, что также предстоит ремонт бассейна, но пока спонсора найти не получается.

«Elite House отремонтировала только концертный зал», — подчеркнули в ведомстве.

Заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев рассказал 24.kg, что эскиз, цвет обивки выбирал и утверждал спонсор.

«Мы могли что-то требовать, если бы мы были заказчиками или ремонтировали в доле. Однако мы ни копейки за это не заплатили. Все расходы на себя взяла стройфирма, они и отвечают за ремонт. Честно говоря, вышло более чем удачно. Они поменяли внутренности кресел, заменили каркас более устойчивым. Еще должны занавес обновить. Это мы примерно говорим, что 12 миллионов, может, и больше», — сказал он.

Замдиректора напомнил, как нелестно высказался о Дворце спорта гитарист группы «Баста» Николай Сарабьянов. Во время гастролей в Бишкеке артист обратил внимание на обшарпанные кресла и назвал дворец сараем.

Одно кресло стоит от 2,5 тысячи до 6 тысяч сомов. Откуда у нас такие деньги? А то, что логотип такой броский, ну это на усмотрение спонсора, и это нормально. Такова мировая практика. Самат Токтоналиев

Отметим, что, после того как горожане посетили обновленный концертный зал, пользователи соцсетей раскритиковали ремонт. Большая часть участников дискуссии назвала его полной безвкусицей. Есть и те, кто встал на сторону строительной фирмы, заметив, что ремонта во Дворце спорта не было со времен распада СССР.