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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Отрезок улицы Московской в Бишкеке открыли для проезда автотранспорта

В Бишкеке отрезок улицы Московской от улицы Абдрахманова до улицы Панфилова открыли для проезда автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, дорожные работы завершили с опережением. На участке поменяли поврежденные бордюры и уложили новое дорожное двухслойное полотно повышенной прочности, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«На остальном отрезке от улицы Панфилова до проспекта Манаса сейчас снимают старое покрытие. При благоприятных погодных условиях участок отремонтируют за две недели», — заметили в мэрии.

Дорожные работы проводят за счет остатка средств гранта КНР в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Отметим, что это первый случай, когда остаток направляется на другие виды работ и не возвращается грантодателю.
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