Начальник Кара-Суйского управления архитектуры уволен. Дело на контроле Совбеза

Секретариат Совета безопасности взял под контроль дело в отношении руководства территориального управления Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кара-Суйскому району. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

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Накануне в СМИ появилась информация, что руководство управления вымогает с сотрудников в качестве взятки $1 тысячу. Они устроили забастовку.

По факту секретариат провел проверку и установил, что работники управления ранее обращались в госагентство. В июле ведомство создало рабочую комиссию по проверке фактов, изложенных в заявлении. На время проверки начальника Кара-Суйского управления Марата Шарипова отстраняли от занимаемой должности.

«Комиссия рекомендовала освободить от занимаемой должности заместителя начальника управления Н.Аматова и принять меры дисциплинарного характера в отношении некоторых сотрудников подразделения», — отметили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что руководитель управления Марат Шарипов освобожден от занимаемой должности 16 октября 2019 года.

Доводы о сборах денежных средств в территориальном подразделении Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проверяются правоохранительными органами.